Макс Чмерковський став новим суддею шоу Танці з зірками 2021

Танці з зірками / 1+1

Телеканал 1+1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни Танці з зірками. Вже зовсім скоро свято краси і танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу обіцяють, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зоряними перевтіленнями.

Вже відомо, що суддівський склад нового сезону оновиться. Так, новим суддею Танців з зірками стане україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський. Про це стало відомо 15 липня з традиційного #танціззіркаміchallenge - щорічного зоряного челенджу, за допомогою якого зірки нового сезону запрошують один одного в шоу.

Макс Чмерковський / 1+1

"Шоу Танці з зірками для мене дуже особливе. Більше чотирнадцяти років я виходив на паркет американської версії шоу Dancing With The Stars як учасник, отримавав кубок переможця. Всі ці роки я дивився українську версію і захоплювався всім: від неймовірного прогресу зірок, до чуттєвих та сильних постановок. Зізнаюся, що я багато років хотів взяти участь в шоу на своїй Батьківщині - в Україні. І цього сезону ми з вами нарешті зустрінемось на Танцях з зірками. Я став новим суддею проекту. Це цікавий та хвилюючий досвід. Я очікую від сезону перш за все свята танцю та краси, філігранної техніки від учасників та непідробних емоцій", - прокоментував свою участь у шоу Макс Чмерковський.

Макс Чмерковський / 1+1

Раніше учасник Танців з зірками Олег Фагот Михайлюта кинув виклик відразу п'яти відомим українським і зарубіжним артистам: Грегу Чапкісу, Максим Чмерковський, Франсіско Гомесу, Олександрі Зарицький і MONATIK.

А сьогодні Макс Чмерковський прийняв виклик. У відео танцівник, родом з Одеси, повідомив, що не вийде на паркет, а судити зіркові пари разом з іншими членами журі.

Хто із зірок ще сяде в суддівські крісла в новому сезоні, стане відомо найближчим часом.