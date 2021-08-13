Кращий друг Тарантіно творець Міста Гріхів уклав масштабний договір з HBO

Роберт Родрігес / Getty Images

Геніальний творець трилогії Музикант, фільмів Факультет, Місто гріхів, Від заходу до світанку і Дітей шпигунів Роберт Родрігес підписав договір з HBO.

Як повідомляє Deadline, Родрігес уклав з HBO і HBO Max дворічну угоду формату "first-look".

Тепер свої майбутні проекти режисер і його компанія Troublemaker Studios будуть спочатку пропонувати HBO і HBO Max, і тільки в разі відмови — іншим студіям і стримиговым-сервісів.

"Майстерні та концептуальні постановки Роберта ідеально підходять для нашої аудиторії HBO Max. Ми раді вступити в це партнерство і працювати над абсолютно новими провокаційними історіями", - сказав Джоуї Чавес, виконавчий віце-президент з драматичного програмування HBO Max.

Крім Родрігеса, договір стосується і його сина-Рейсера Родрігеса, який займається продюсуванням.

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Родрігес сказав про партнерство: "Це інтригує - мати можливість використовувати багатство культової інтелектуальної власності, доступної в портфелі WarnerMedia, і досліджувати нові історії, які можна розповісти. Я з нетерпінням чекаю плідної співпраці з висококласними творчими талантами з HBO і HBO Max, які довели, що готові йти на ризик, кидати виклик нормам і розповідати інклюзивні історії, створюючи широкий спектр якісного контенту".

Родрігес в даний момент є виконавчим продюсером і режисером серіалу Disney+ Книга Боби Фетта, спін-оффа Мандалорця.

Як раніше повідомляв Главред, Disney вже почав розробку 3 сезону серіалу Мандалорець.