Крісс Пратт зізнався, що витворяв під препаратами

Крісс Пратт / Getty Images

Кріс Пратт розповів, як одного разу під снодійним запропонував Дейву Батісті поборотися, а наступного дня вже нічого не пам'ятав.

Як пояснив Кріс Пратт на шоу Джеймса Кордена, писати Buzzfeed, через такі ситуації, як з Дейвом Батистою, він більше не приймає снодійне.

"У моєму житті був момент, коли я приймав снодійне, і з тих пір я перестав - ось якраз через таке. Тому що я писав людям повідомлення і взагалі не розумів, що я роблю. В один день Дейв підходить до мене і каже: "щодо того повідомлення, яке ти відправив вночі...". І я думаю: "Яке повідомлення?" Він запитує: "Ти не пам'ятаєш?". І починає сміятися", - згадав актор.

Він прийшов у жах - і не тільки через те, що його могли покалічити, але і через саму ситуацію.

"Коли він відійшов, я дістав телефон і побачив величезне повідомлення, в якому я кажу: "Дейв, я хочу поборотися з тобою. Ніхто не повинен знати. Я думаю, що впораюся з тобою. Колегіальні правила: без ліктів і колін. Я хочу відчути всю силу". Боже мій, він же мене вб'є. Він, безумовно, найкрутіший чувак у всьому Голлівуді", - зізнався Пратт.

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Дейв насправді колишній рестлер WWE, Крісс явно мріяв стати професіоналом у цій справі. Але він визнає, було б великою помилкою, якби Дейв дійсно підтримав його ідею.

Раніше Кріс Пратт розсекретив подробиці фільму Тор 4, і похвалив режисера Тайку Вайтіті.

До цього Крісс Пратт назвав дату початку зйомок фільму Вартові Галактики 3-це травень 2023 року.