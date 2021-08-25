"Конспірація зазнала фіаско": Мішину з Еллертом застукали разом на відпочинку

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / instagram.com/ellert_a

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт можуть бути разом. Це доводять кадри, які показали їх шанувальники в Мережі.

Мішина нещодавно показала відео з літака та аеропорту, де здавала ПЛР-тест. Зірка Кріпосної також поділилася, що хотіла взяти в оренду кабріолет, але ціни на острові виявилися вищими, ніж вона очікувала: "Намагаємося зараз орендувати машину. Хотілося б дуже кабріолет, але такі ціни, що капець, якщо чесно".

Потім вона показала фото з балкона готелю, і розповіла, як насолоджується відпочинком.

"Кожного разу , плаваючи в морі, я заражаюся енергією через афірмації . Вода-цілитель, вона відчуває тебе і допомагає розслабитися і заспокоїтися. Щаслива насолоджуватися красивим відпочинком", - пише дівчина.

Ксенія Мішина / Instagram

Варто відзначити, що на фан-сторінці Мішина-Еллерт сьогодні з'явилися несподівані фото, які можуть свідчити про те, що Ксюша і Саша знову разом.читайте також"З річницею, кохана": Еллерт і Мішина з'явилися в романтичному відео

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На фото видно, як Ксенія очікує рейс в обіймах чоловіка, схожого на Олександра Еллерта.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Instagram

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Instagram

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Instagram

Мішина і Еллерт разом - реакція шанувальників:

"Хто фоткав? Син або Еллерт?",

"Напевне, Еллерт, коли Ксю знімала румтур його тел стояв на зарядці... в нього мятний чохол)",

"Злили фотки де вони разом в аеропорту",

"Красиво Еллерт фоткає", " і Еллерта показуй. Досить вам вже шифруватися. Ви все одно не вмієте це робити",

"Ксенія, у вашій історії, яку ви видалили, всі помітили Олександра, так що ваша конспірація зазнала фіаско"

Нагадаємо, Олександр Еллерт опублікував зворушливі кадри з Ксенією Мішиною, зібрані в одне відео під аудіотрек I wanna be your slave Maneskin.

Як відомо, після "розставання" з Олександром Еллертом Ксенія Мішина з красенем-чоловіком з'явилася на червоній доріжці Одеського кінофестивалю.

Ксенія Мішина заявила, що кинула Олександра Еллерта ще 16 липня.

Артист, який в цей час був з батьками, їздив до Мішиної, але потім несподівано відписався від Холостячки в соцмережах.