УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Князь Монако Альберт II висловився з приводу чуток про розлучення з дружиною

9 вересня 2021, 14:09

Правитель Монако розповів про "зникнення" і "вигнання" дружини, про які ходили чутки з літа 2021.

Князь Альберт і княгиня Шарлен
Князь Альберт і княгиня Шарлен / Getty Images

Княгиня Монако Шарлен більше трьох місяців перебуває в ПАР, а не в Монако з чоловіком Альбертом. Це породило чутки про вигнання і розлучення.

Повідомляється, що Шарлен захворіла там ЛОР-інфекцією під час офіційного візиту. Лікарі були змушені залишити її на тривале лікування. Лише в кінці серпня подружжя і діти возз'єдналися в ПАР - на батьківщині княгині.

Князь Альберт відповів виданню People, що княгиня не поїхала від нього у приступі люті, а просто була в з офіційним візитом.

"Вона не покинула Монако в люті! Вона поїхала не тому, що злилася на мене або на когось ще. Вона їхала в Південну Африку, щоб переглянути роботу свого Фонду там і взяти невелику відпустку з братом і друзями", - розповів 63-річний князь.

Він сказав, що поїздка повинна була тривати 10 днів, але була ускладнена Лор-інфекцією, і княгиня проходила лікування на ізоляції.

Реклама

Нагадаємо, що до візиту в ПАР княгиня Шарлен піддалася процедурі синус-ліфтингу і трансплантації кістки при підготовці до установки зубних імплантатів. Під час візиту це дало ускладнення, і жінка перенесла ще кілька додаткових процедур в ПАР.

Альберт II і Олімпійська призерка з плавання Шарлен вперше зустрілися в 2000 році, і перетиналися в 2006. Вже в 2011 на весіллі принца Вільяма вони були як пара.

1 липня 2011 року пройшла цивільна церемонія укладення шлюбу, а вінчання князя Альберта II і Шарлен відбулося 2 липня.

У Альберта II і Шарлен народилися двійнята - хлопчик Жак і дочка Габріелла. Син отримав титули наслідного принца Монако і маркіза де Бо, а дочка – принцеси Монако і графині де Карладез.

Як раніше повідомляв Главред, в 2020 році навесні, князь Альберт II переніс коронавірус.

viber
Альберт II новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, крадіжка або ревнощіГороскоп на 10 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, крадіжка або ревнощі Путін перетворюється на посміховиськоПутін перетворюється на посміховисько Міс Україна роздягнулася і викликала фурор гарячими фото з відпочинкуМіс Україна роздягнулася і викликала фурор гарячими фото з відпочинку Зеленський повинен політично поховати "Мінськ-2"Зеленський повинен політично поховати "Мінськ-2" Данилов зробив гучну заяву щодо звільнення Донецька та ЛуганськаДанилов зробив гучну заяву щодо звільнення Донецька та Луганська

Останні новини

06:56

Окупанти в Криму - це як маніяк з бритвою в вагоні метро

06:46

Кулеба пояснив, навіщо необхідна зустріч Зеленського і Путіна Відео

06:27

Аделіна Делі підкорила фантазію пружними формами і показала соковиту ягідку

05:16

Світ залишиться без інтернету: вчені назвали дату великомасштабного лиха Відео

05:12

Коли тривогу можна переплутати з хворобою: лікар назвав відмінності Відео

Реклама
04:57

Що насправді відбувається з організмом, коли ви починаєте приймати риб'ячий жир Відео

04:29

За халявну жменю купонів: рецензія на комедію Погані домогосподарки Відео

04:12

Прикмети на 10 вересня: що не можна робити в день Анни і як уберегти себе від біди Відео

03:17

Місячний календар стрижок на тиждень 13-19 вересня: сприятливі дні для манікюру і процедур краси

03:15

Голова Запорізької ОДА пропонує виставити рахунок Росії через нашестя медуз Відео

03:00

Дієтолог пояснила, кому ні в якому разі не можна їсти цибулю

02:41

Як правильно загадати бажання під час зорепаду Тауриди 2021: поради експертів Відео

02:34

Дружина Віктора Павлика зворушила історією про життя після народження сина

02:34

Настя Івлєєва без білизни в рваному топі викликала фурор провокаційним вбранням

01:32

В Австралії сорока атакувала безпілотник: вражаюче відео Відео

01:26

Ідея зони вільної торгівлі з США хороша, але є проблема - економіст

00:50

Як накачати сідниці у домашніх умовах: вибуховий комплекс вправ на відео Відео

00:22

Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, крадіжка або ревнощі

09 вересня, четвер
23:55

В РНБО розкрили справжній план Путіна щодо Білорусі

23:22

Данилов зробив гучну заяву щодо звільнення Донецька та Луганська

Реклама
22:57

Крутіше від всіх: у МОЗ розповіли, хто отримає привілеї у "червоній зоні"

22:42

"Антимасочники" будуть покарані: у МОЗ приступають до рейдів Відео

22:32

У Харківській області потяг наїхав на підлітка, він помер

22:28

Обговорювали інвестиції та СП-2: підсумки візиту Шмигаля до Польщі

21:38

Масове отруєння у школі Хмельницького: захворіли 85 осіб, учні на дистанційці Відео

21:27

Удар ЄС по СП-2 потужно посилить Варшаву: Польща заявила про намір видобувати газ на заході України

21:17

В Україну увірвуться потужні дощі та похолодання: названа дата

20:44

Новий рекорд: ціна на газ в Європі злетіла ще вище Відео

20:43

Росія поглинає Білорусь: Лукашенко заявив про "прорив" щодо Союзної держави з Москвою

20:24

"Чатували біля будинку": Сумська розповіла, як її переслідував "неадекват"

20:10

У Харкові лікарі прив'язали до ліжка 4-річну дівчинку і не давали побачитися з батьками Відео

19:49

У Парижі попрощалися з легендарним актором Бельмондо

19:40

ЗМІ розповіли про плани міністра економіки Любченка боротися з бізнесом

19:39

Помер відомий актор легендарного серіалу Відео

19:36

"Дурний збіг обставин": батьки, які побили дворічну дитину в Одесі, покаялися Відео

19:30

Чат з інфекціоністом Вадимом Арістовим

19:15

Зброя Києву і "ненависть" до Росії: у Путіна спалахнули звинуваченнями на адресу України і США

19:11

На дорогах додасться камер відеофіксації: де вони запрацюють вже завтра

18:47

Колишній в'язень " ДНР "повідав про хід справи проти "ката" бойовиків

18:31

Старт СП-2 і постачання газу до Європи: труба Газпрому потрапила в залежність від рішення Німеччини Відео

Реклама
18:29

Jerry Heil в трусиках і маєчці побалувала шанувальників фігурою в пікантній фотосесії

18:02

Дві харків'янки зіграли весілля Відео

17:55

Як Тищенко заборонив думати про рожевого слона Погляд

17:49

У супермаркетах Києва з'явився смертельно небезпечний енергетик

17:44

Поселять у колоніях: МВС просить у Кабміну півмільярда гривень на афганських біженців в Україні

17:41

Twitter забанив сторінку одіозного російського пропагандиста Попова

17:39

"Крики" про СП-2 і газова кризу у Європі: у Путін сподіваються, що краху проекту Газпрому не буде Відео

17:37

Повний місяць у вересні 2021: дата, що не можна робити

17:22

Ірина Білик стала ведучою балкона у другому випуску шоу Танці з зірками

17:01

У Харкові жінка ледь не позбулася голови через тролейбус Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти