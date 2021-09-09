Князь Монако Альберт II висловився з приводу чуток про розлучення з дружиною

Князь Альберт і княгиня Шарлен / Getty Images

Княгиня Монако Шарлен більше трьох місяців перебуває в ПАР, а не в Монако з чоловіком Альбертом. Це породило чутки про вигнання і розлучення.

Повідомляється, що Шарлен захворіла там ЛОР-інфекцією під час офіційного візиту. Лікарі були змушені залишити її на тривале лікування. Лише в кінці серпня подружжя і діти возз'єдналися в ПАР - на батьківщині княгині.

Князь Альберт відповів виданню People, що княгиня не поїхала від нього у приступі люті, а просто була в з офіційним візитом.

"Вона не покинула Монако в люті! Вона поїхала не тому, що злилася на мене або на когось ще. Вона їхала в Південну Африку, щоб переглянути роботу свого Фонду там і взяти невелику відпустку з братом і друзями", - розповів 63-річний князь.

Він сказав, що поїздка повинна була тривати 10 днів, але була ускладнена Лор-інфекцією, і княгиня проходила лікування на ізоляції.

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Нагадаємо, що до візиту в ПАР княгиня Шарлен піддалася процедурі синус-ліфтингу і трансплантації кістки при підготовці до установки зубних імплантатів. Під час візиту це дало ускладнення, і жінка перенесла ще кілька додаткових процедур в ПАР.

Альберт II і Олімпійська призерка з плавання Шарлен вперше зустрілися в 2000 році, і перетиналися в 2006. Вже в 2011 на весіллі принца Вільяма вони були як пара.

1 липня 2011 року пройшла цивільна церемонія укладення шлюбу, а вінчання князя Альберта II і Шарлен відбулося 2 липня.

У Альберта II і Шарлен народилися двійнята - хлопчик Жак і дочка Габріелла. Син отримав титули наслідного принца Монако і маркіза де Бо, а дочка – принцеси Монако і графині де Карладез.

Як раніше повідомляв Главред, в 2020 році навесні, князь Альберт II переніс коронавірус.