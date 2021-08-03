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Кіркорову заборонили в'їзд до України на три роки - ЗМІ

3 серпня 2021, 17:29
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Як виявилося, ще з 7 червня діє заборона на в'їзд Кіркорову в Україну.

Філіп Кіркоров
Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну / Instagram

Служба безпеки заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову в Україну. Тепер він не зможе відвідувати Україну три роки.

Відповідна інформація з'явилася з відповіді відомства на офіційний запит від 16 липня 2021 року. Про це повідомив у своєму Facebook блогер Олег Стефаник.

"Служба безпеки України заборонила на 3 роки в'їзд в Україну Філіпа Кіркорова, 29 червня 2021 я написав на електронну пошту СБУ, щоб негайно додали Філіпа Кіркорова в чорний список", — написав він.

Як пише Обозреватель, ще з 7 червня діє заборона на в'їзд Кіркорову в Україну.

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Нагадаємо, 23 червня Мінкультури внесло Кіркорова до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Співакові заборони в'їзд на територію України. Повідомлялося, що профільне міністерство зробило це за рекомендаціями Служби безпеки України.

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В СБУ пояснили, що підставою для заборони перетинати кордон стали заяви Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів — це частина Росії.

Втім, вже 27 червня прізвище Кіркорова зникло з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У Мінкультури заявили, що виключили Кіркорова зі списку персон нон грата за поданням СБУ.

У той же час в СБУ заявили, що виключення Кіркорова з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, нібито було необхідно через наявність судових прецедентів.

Філіп Киркоров
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