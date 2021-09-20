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Іванна Онуфрійчук розповіла, як насправді стала ведучою Танців з зірками замість Тіни Кароль

20 вересня 2021, 21:38

За словами ведучої, вона не проходила ніяких кастингів і проб.

Іванна Онуфрійчук
Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk/?hl=uk

За два дні до нового сезону Танців з зірками продюсери оголосили ім'я нової ведучої голд-руму. Співачку Тіну Кароль, яка кілька років вела шоу разом з Юрієм Горбуновим, замінила Іванна Онуфрійчук.

Іванна Онуфрійчук раніше працювала моделлю і була ведучою телешоу Без краватки. Однак несподівано для публіки вона стала колегою одного з найпопулярніших шоуменів країни Юрія Горбунова.

За словами ведучої, вона не проходила ніяких кастингів і проб.

Дружина бізнесмена з Казахстану нібито сподобалася продюсерам, коли в минулому році була ведучою зоряного балкона.

Другий випуск Танців з зірками вона вела в парі з харизматичним Євгеном Котом, а грандіозний суперфінал – з Сергієм Мельником, Арамом Арзуманяном, Дмитром Танковичем, Позитивом, Іраклі Макацарієм, Олександром Поповим.

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"Наскільки зрозуміла, я непогано зарекомендувала себе як ведуча балкона в минулих сезонах. Коли почула цю пропозицію, у мене відняло мову, я реально хотіла розплакатися", - розповіла Іванна Онуфрійчук у програмі ЖВЛ на 1+1.

Раніше Главред повідомляв, що співачка Євгенія Власова у третьому ефірі Танців з зірками вирішила кардинально змінити свій стиль. Вона станцювала в міні-сукні ча-ча-ча. Зірка розкрилася і показала всю свою сексуальність. Тому номер артистки вийшов досить-таки спокусливий і драйвовий.

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Танці з звездами новини шоу бізнесу
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