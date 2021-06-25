Іра Поплавська з серіалу Моя улюблена Страшко розповіла, чим схожа на свою героїню

Моя улюблена Страшко-Ірина Поплавська / 1+1

Актриса Ірина Поплавська стала "вишенькою на торті" в сюрпризі 1+1 для своїх глядачів. Поплавська грає головну героїню серіалу Моя улюблена Старшко - адаптації всесвітньо відомого Колумбійського серіального формату Betty la fea або Ugly Betty.

Вранці 24 червня її розсекретили, і дівчина розповіла, чого найбільше боялася на зйомках. Тепер Ірина Пполавська прийшла в гості на Сніданок з 1+1, і зізналася, що у неї спільного і що відмінного з героїнею серіалу.

Актриса зізналася, що театр і коно - абсолютно різні речі, і що вона сумує за сценою. У той же час вона себе не "ламала" під кіно, а збагатила новим.

Також дівчина згадала, що перед початком зйомок дізналася, що їй потрібно стаивть брекети, і пішла з цим до творців. Вони відмінно прийняли можливість доповнити образ Насті Глушко.читайте такожАктриса Ірина Поплавська зіграє українську Катю Пушкарьову в серіалі Моя улюблена Страшко

"Так ми об'єднали корисне з приємним", - каже актриса

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Вона прийшла на ефір програми 1+1 "в образі", і ведучі поцікавилися, що в ній від Насті, а що від неї самої.

"Окуляри - це Настя. Брекети - і Іра і Настя, зачіска - це Настя, - розповіла акторка, і додала, які у них ще відмінності, - Настя більш вихована, навіть м'якша".

Ірина стикалася з булінгом в школі. Вона добре вчилася, і не давала списувати однокласникам, тому що вважала несправедливим, що вона витратила свої нерви на це, а хтось отримає все просто так.

Моя улюблена Страшко / 1+1

"Однак, я потім стала більш емпатичною, і вже давала списувати - десь з класу з 8", - додала Ірина.

А найболючіша тема - коли в 12 років у неї голос почав ставати низьким і хрипким. Дівчина в незнайомих компаніях навіть соромилася говорити.

"Я дивилася на себе в дитинстві в дзеркало, я не розуміла, яка. І це зіграло важливу роль у виорі моєї професії. У інших людей, коли дивишся на обличчя-відразу видно відмінну рису, яка робить кожного", - розповіла Ірина.

Нагадаємо, що україномовний серіал буде відрізнятися від оригінального формату. Він відобразить реалії сучасного життя українців у Великому Місті, з їх проблемами і викликами. У серіалі піднімуть питання моббінга( булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в Інтернеті та інші. Незважаючи на те, що світ стрімко змінюється, суспільство продовжує давати оцінку людині по його зовнішності. Головна героїня серіалу Моя улюблена Страшко на власному прикладі покаже, що краса - це не тільки зовнішні дані, але і якості, які варто розпізнати з перших хвилин - доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом з ним - змінюється і героїня.

Дивитися онлайн всі серії нового шоу на 1+1 - Моя улюблена Страшко можна буде восени 2021 на сайті 1plus1video.