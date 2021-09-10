Гурт Tvorchi випустила новий альбом - Road

Tvorchi / прес-служба

Переможці музичної премії Yuna-2020 у номінаціях гурт року та альбом року Tvorchi презентували лонгплей, над яким працювали останній рік. Альбом Road складається з 9 пісень, розрахованих для прослуховування під час поїздки.

Хлопці не перестають експериментувати: звучання нової платівки докорінно відрізняється від попередньої. Всі синти музичний продюсер і учасник дуету Андрій Гуцуляк синтезував самостійно, а в треках зашифрував звуки вулиць і природи, які записав під час гастролей в різних містах України. У пісні Іди сюди інтегрований звук одеського морського бризу, в Electrify - удари грому, а в Loco - шум дерев, записаний після виступу в Карпатах.

Tvorchi-альбом Road / прес-служба

Головне, до чого артисти закликають у новій платівці - не жити від мети до мети, а проживати кожен день, насолоджуватися своєю дорогою.

"Ми живемо під час достигаторства, успіх став головною умовою для щастя кожного. Здається, що заживеш, тільки коли досягнеш чогось значного. А життя проходить щодня. Ми хочемо, щоб наш альбом Road зупинив вас в моменті, став саундтреком ваших подорожей. У машині, літаку або в метро включите в навушниках від першого до останнього треку і просто enjoy the road", - прокоментували вони свій альбом.

Артисти поділилися, що всі треки нового альбому побудовані на емоціях навколо відносин, власних переживаннях і думках в цей період, і пов'язані між собою одним сюжетом.

Перший трек з альбому Falling, який вийшов до релізу відразу потрапив у всі музичні чарти України і увійшов до трійки найпопулярніших треків у стрімінгу серед усіх українських артистів.

Tvorchi - альбом Road

Intro Road

Electrify

Alive

Crush

Code

Troublemaker

Іди сюди

Loco

Dance on the Beat

Tvorchi відзняли відео на всі 9 треків альбому, які представлять найближчим часом. Кліп на трек Falling, який вийшов першим, набрав більше мільйона Youtube-переглядів за перші дні після прем'єри.