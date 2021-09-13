Галкін та Пугачова пристрасно поцілувалися під час вечірки

Галкін і Пугачова пристрасно поцілувалися на вечірці / https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Зоряна пара Алла Пугачова і Максим Галкін на одному зі світських заходів не змогли стримати своїх почуттів і пристрасно поцілувалися, цей момент потрапив на відео, а потім його опублікували на фан-сторінці їхньої дочки Лізи в Instagram.

У кадрі Максим Галкін їсть торт, а потім простягає голову до Пугачової, щоб поцілувати її. Спочатку вони просто чмокнулися в губи, а потім Алла Борисівна проявила всю свою пристрасть та поцілувала свого чоловіка вже по-дорослому.

"Солодка парочка", - йдеться в описі до ролика.

"Любов всім вікам покірна", "Вкусняшки", "Щасливі разом", "Рада та любов", - пишуть шанувальники в коментарях.

Раніше Галкін показав Пугачову в білому сарафані або нічній сорочці з відкритими плечима і таким величезним декольте, що воно не утримує груди.

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Також нагадаємо, Максим Галкін нарвався на комплімент від дружини Алли Пугачової, коли презентував їй свій новий подарунок.

Відео з презентацією він опублікував у своєму Instagram в стилі зйомки від першої особи. Він запитав у неї, чи хороший їхній новий автомобіль.