"Це російська рулетка": експерт пояснив, куди пропадають фіналісти Голосу країни і Х-Фактора

Денис Путінцев / УНІАН

Вокальні шоу - прекрасний плацдарм для початку або розкрутки кар'єри виконавця, і багато хто в Україні скористався цим, щоб отримати популярність, але багато переможців, а не просто учасників п Голосу країни та Х-Фактора пропали з поля зору українців.

Продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM. Денис Путінцев на чаті з Главредом розповів, чому одним вдається досягнути вершин, як Дімі Монатіку, а про когось дуже швидко забувають.

"Не потрібно прирівнювати участь в телешоу до подальшої кар'єри і творчого життя артиста. Телешоу створюється заради шоу, а не заради того, щоб розкручувати молодого артиста. А шоу створюється заради того, щоб ви його дивилися. А що потім буде з учасниками телепроекту, продюсерів проекту взагалі "не гребе", - каже продюсер.

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Він зазначив, що багато учасників телешоу, на яких не звернули увагу судді, "вистрілили", тому що правильно скористалися можливістю, використовували свій потенціал і участь в шоу, похайпили на цьому, задіяли правильних людей.

"Телешоу не покликане вибудовувати кар'єру артиста, який в ньому взяв участь. Артист, який йде на телешоу, повинен розуміти, що, якщо він потрапив в ефір або фінал, або навіть переміг, він – ніхто. Завтра буде нове шоу - і його забудуть через кілька днів або через секунду", - пояснив Денис.

Він підкреслив, що артисти, які бачать своєю метою участь в телешоу і роблять все, щоб тільки потрапити в телевізор, допускають велику помилку на старті своєї зоряної кар'єри.

Шоумен пояснив, що виграють ті артисти, які, прийшовши на проект, розуміють, що сьогодні вони в прямому ефірі, завтра у них виходить кліп, і, оскільки хвиля інтересу буде до них висока, післязавтра виходить альбом.

Денис Путінцев-чат з Главредом / УНІАН

"А шоу-бізнес - це не творчість, а вміння привернути увагу, суцільна низка яскравих картинок, цирк шапіто. Перемагає в шоу-бізнесі той, хто яскравіше, харизматичніше, медійніше і шоковіше, ніж конкурент. Співак може бути унікальним і брати 78 октав, але який-небудь Моргенштерн, який не може ні двох слів зв'язати, ні співати, отримує багатомільйонну аудиторію", - навів приклади він.

Музичний продюсер пояснив, що є люди, які співають для своїх небагатьох фанатів, а є ті, хто вривається в шоу-бізнес, збирає стадіони і заробляє, і для цього потрібні стратегія та інвестиції.

"Шоу-бізнес в Україні - це російська рулетка. У ньому практично нічого неможливо передбачити, тому що весь контент заснований на емоціях і творчості", - резюмував Путінцев.

Нагадаємо, що переможець 11 сезону шоу Голос країни Сергій Лазановський успішно їздить по Україні зі своїм першим альбомом. Днями Лазановський змінив образ і вразив серця своїх прихильниць.

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