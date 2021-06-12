Експерт пояснив, чи був сенс у "полюванні на Басту" в Києві

Денис Путінцев / УНІАН

Багато російських виконавців, які потрапили в список сайту Миротворець, приїжджають в Україну і записують тут свої альбоми, але про це не розганяється інформаційна війна. Влаштовувати на них "полювання", як було з російським репером Василем Вакуленком (Бастою), не має сенсу.

Таку думку озвучив продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев під час чату на Главреді.

"Не розумію, чому такі прояви патріотичності, як у випадку з Бастою, виникають точково. І чому це саме з Бастою. Який сенс у цьому полюванні на цього російського виконавця? Так просто кинути лайно на вентилятор!" - сказав він.

Путінцев вважає, що "справжні патріоти не махають прапорами з криками "бий та вбивай мос*алів". За його словами, справжні патріоти роблять щось хороше для своєї країни, а не роблять погане для іншої.

"Істинний патріот хоче, щоби в його країні все було добре, а не щоби було в Росії погано. У нас же багатьом патріотам здається, що головне, щоби було погано Росії, тоді у нас автоматично все стане добре. Але так не буде", - заявив він.

Путінцев додав, що потрібно змінити менталітет почати поважати самих себе.

"У нас не буде добре, поки не перестанемо писати в під'їздах, ромальовувати стіни і не звертати увагу на виховання своїх дітей, а потім кричати: "Яку дичину ти слухаєш!"... Потрібно почати працювати над своїми внутрішніми проблемами, і тоді у нас все буде добре", - резюмував медіамен.

читайте також"Мати змусила": українці висміяли студентку, яка потрапила в скандал через БастуЯк відомо, в 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.

31 серпня минулого року в Мінкульт надійшов лист від СБУ про зняття заборони на в'їзд на територію України і виключення з переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.

4 травня стало відомо, що Баста, який раніше кілька разів відвідував окупований РФ Крим, приїхав у Київ, чим і спровокував гучний скандал.

На травневих вихідних у Києві українці помітили російського репера Басту в ресторані та звернулися до нього з вигуком: "Крим - це Україна!", після цього охорона репера грубо напала на киян.

Пізніше репер провів прямий ефір у соцмережі та розповів, що раніше він часто бував у Києві та відвідував близьких "без прецедентів".