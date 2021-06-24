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Дженніфер Еністон офіційно прокоментувала возз'єднання з Бредом Піттом

24 червня 2021, 17:56

У Мережі обговорюють ймовірність того, що Еністон і Пітт знову будуть разом.

Дженніфер Еністон
Дженніфер Еністон / Reuters

Американська актриса Дженніфер Еністон під час інтерв'ю нарешті відповіла на хвилююче всіх її шанувальників питання - що у неї з Бредом Піттом і чи варто чекати їх офіційного возз'єднання на тлі постійних зустрічей останнім часом.

Про це повідомила сама актриса в ефірі радіо SiriusXM, передає Daily Mail.

"Ми з Бредом приятелі, друзі. Це було абсолютно весело. Ми розмовляємо і спілкуємося, але в наших відносинах немає нічого неясного", - пояснила Еністон.

Як відомо, Дженніфер Еністон була одружена з Піттом з 2000 по 2005 рік.

Вони нещодавно здивували всіх на на церемонії вручення нагороди Гільдії кіноакторів, де дали привід думати про "возз'єднання".

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Актриса також зізналася, що сім'я постійно задає їй "нетактовні питання" - наприклад, коли вона буде народжувати дітей, і чи не збирається заміж. Після того як в пресі з'являлися чутки про її особисте життя, через тиск Дженніфер була змушена звернутися за допомогою до психотерапевта.

Зараз вона зізнається, що прийшла до гармонії і дуже щаслива.

До цього Бред Пітт отримав перемогу в суді проти Анджеліни Джолі, з якою судився за право опіки над дітьми. Це так розлютило актрису, що вона вимагала поміняти суддю.

Раніше повідомлялося, що Джолі і Пітт через два роки шлюборозлучного процесу змогли домовитися про умови опіки над шістьма дітьми, але тепер почалася нова справа.

Бред Пітт Дженніфер Еністон новини шоу бізнесу
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