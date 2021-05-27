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Дмитро Комаров покаже Кашмір, магічний активний вулкан і яскравий фестиваль у Світі навиворіт

27 травня 2021, 10:11

Виходить новий випуск шоу Світ навиворіт Пакистан, в якому Дмитро Комаров рушить у бік Афганістану.

Світ навиворіт 2021 - фінал
Світ навиворіт 2021 - фінал / пресс-служба 1+1

Світ навиворіт продовжує вивчати найважкодоступніший регіон північного Пакистану. У суботу, 29 травня, о 18.20 телеглядачі 1+1 побачать другу частину репортажу Дмитра Комарова про народ калáші, який кидає виклик строгим консервативним законам країни і живе за своїми правилами.

Далеко від великих міст з тисячами мечетей і подалі від суворих ісламських законів живуть так звані "невірні", звичаї яких складно зрозуміти європейцям. Калáші сповідують іншу віру, а їх життєвий устрій дуже відрізняється від того, як живуть мусульмани. Наприклад, своїх предків вони ховають у відкритих трунах, а жінок вважають "нечистими". Це єдині люди, яким в Пакистані дозволено вживати алкоголь.

У новому випуску Дмитро Комаров продовжить знайомити глядачів з традиціями цього загадкового і дуже нечисленного народу, і побуває на головному святі року калáшів - зимовому фестивалі Чоумас. За віруваннями калáшів, всі іноземці - "нечисті", а значить, Дмитру Комарову та Олександру Дмитрієву доведеться пройти спеціальний обряд очищення, щоб отримати дозвіл потрапити на свято. Цей обряд не змінювався тисячі років, для європейського менталітету він неприйнятний, але подібні традиції продовжують жити і зараз у віддалених куточках нашої планети. Для очищення калáші, як і в давні часи, використовують кров.читайте такожДмитро Комаров покаже унікальне плем'я нащадків воїнів Олександра Македонського

Чумас - дуже яскраве і колоритне свято, де калáші веселяться від душі. Вони прославляють бога, який може приймати обличчя як жінки, так і чоловіка, тому в цей день дівчата одягаються в чоловіче вбрання, а хлопці танцюють із закритими обличчями в жіночих сукнях.

"Нам пощастило встигнути стати очевидцями древніх, а іноді і шокуючих традицій зникаючого народу калáші. Вони йдуть врозріз і повністю суперечать догмам ісламу. Проте, в Пакистані до калáшів ставляться з повагою і навіть їх охороняють. На жаль, таке мирне співіснування релігій буває не завжди, і в тому ж Пакистані можна побачити докази цього", - каже Дмитро Комаров.

Світ навиворіт 2021 - свято в Пакистані
Світ навиворіт 2021 - свято в Пакистані / пресс-служба 1+1

Далі Дмитро Комаров відправиться в регіон, де віра стала ґрунтом для затяжного збройного конфлікту - Кашмір. Подивитися цей регіон команду Світу навиворіт запросила пакистанська армія. На військовому вертольоті Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв пролетять над цими нетуристичними, але фантастично красивими місцями, які вже понад 70 років є гарячою точкою.

Після цього в провінції Белуджистан Дмитро Комаров покаже унікальне природне явище - активний грязьовий вулкан.

"Грязьові вулкани Белуджістану називають "вулканами місяця". І дійсно, пейзаж в певній мірі нагадує інопланетний. І схожий на ті фотографії з Марса, які недавно облетіли всю нашу планету", - поділився Дмитро.

Тисячі індуїстів-паломників вважають ці місця священними і приходять сюди, щоб принести дари богу Шиві і загадати бажання. Дмитро Комаров покаже, як живуть в Пакистані індуїсти, і розповість, чим можуть бути небезпечні грязьові вулкани.

Унікальні традиції калáшів, закрита для туристів частина регіону Кашмір, а також "космічні" пейзажі Пакистану - в новій серії Світу навиворіт 29 травня о 18.20 на 1+1. Цей випуск завершує весняний сезон Світу навиворіт на 1+1.

Також дивитися Світ навиворіт онлайн можна на сайті 1+1 video.

Дмитро Комаров новини шоу бізнесу Світ навиворіт 12 сезон онлайн
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