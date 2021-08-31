Disney офіційно продовжив Круїз по джунглях на другий фільм

Круїз по джунглях 2021 / Disney via Getty Images

Екранізація на тему популярного атракціону в Діснейленді з Дуейном Джонсоном Круїз по джунглях несподівано отримав дуже позитивний фітбет від глядачів, і компанія Disney продовжує його на другу частину.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, зірки Дуейн Джонсон і Емілі Блант збираються повернутися в ролі дотепного шкіпера Френка Вольфа і безстрашної дослідниці доктора Лілі Хоутон, відповідно, для нової пригоди.читайте такожКруїз по джунглях 2021 - рецензія та огляд нового шедевра зі "Скелею"

Очікується, що також повернуться режисер Жауме Колле-Серра і композитор Майк Грін, продюсерська група фільму, що складається з Джона Девіса, Джона Фокса, Бо Флінна, Джонсона, Дені Гарсіа і Хірама Гарсіа. Скотт Шелдон повертається в якості виконавчого продюсера.

У кінотеатрах картина по світу зібрала приблизно 186 мільйонів доларів, з яких 100 мільйонів — у США. Фільм вийшов одночасно і на Disney + за моделлю Premier Access, але, бюджет картини 200 мільйонів, тому, неясно на що роблять ставку в Disney, бо поки що не був озвучений дохід від переглядів на стримінговому сервісі.

Однак, відгуки глядачів триматися в районі 92% на Rotten Tomatoes і 6.6 на IMDB, так що у сиквела є шанс

Нагадаємо, фільм Круїз по джунглях доступний у всіх кінотеатрах України з 28 липня 2021.