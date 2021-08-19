Дені Вілньов вже почав роботу над Дюною 2 ще до виходу першої частини

Дюна 2021 / Warner Bros

Творець провального Той, що біжить по лезу 2049 Дені Вілньов розповів, що почав готувати до зйомок Дюну-2 ще до виходу першої частини.

Як повідомляє видання Gamesradar, Дені Вілньов підтвердив, що Дюна отримає другу частину - продовження.

"Не існує таких речей, як" Дюна 1"і Дюна 2". Це Дюна: Частина перша і Дюна: Частина друга", - заявив Дені Вілньов.

Режисер впевнений, що друга частина буде точно, бо він зміг зацікавити Warner Bros і Legendary настільки, що вони відразу ж дали "зелене світло". Єдиний варіант скасування - якщо Дюна 2021 провалиться в прокаті.

"Отже, першим, що треба було довести - що існує прекрасний, популярний фільм, який може існувати, і я думаю, що довів це - всі в Warner Bros і Legendary на 100 відсотків підтримують проект. Вони вважають, що для скасування другого фільму буде потрібно буде отримати дійсно поганий результат в прокаті Дюни, тому що їм подобається цей фільм. Вони пишаються фільмом, тому хочуть, щоб фільм рухався вперед. І вони все одно зробили половину цього. І як Ви знаєте, я дуже оптимістично налаштований", - пояснив Вілньов.

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Касові збори вже не будуть таким чітким індикатором успіху, як раніше. У США Дюна також випускається на каналі HBO Max одночасно з випуском у кінотеатрі, що викликало суперечки, і сам Вілньов написав відкритого листа з протестом. Він досі вважає, що Дюну потрібно дивитися тільки в кінотеатрі: "Найкраще порівняння, - це керувати швидкісним катером у ванній. Для мене це смішно. Це фільм, створений як данина поваги великому екрану".

Вілньов вже пише сценарій для Дюни 2, і заявив, щозгадав, коли він вперше читав книгу і дивився фільм Лінча.

Нагадаємо, що Дюна в Україні вийде на місяць раніше, ніж у США - 16 вересня 2021.