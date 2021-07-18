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"Гроші – мій Бог": Кондратюк різко пройшовся по Ані Лорак через її плани виступити в Україні

18 липня 2021, 09:42

Російська гастролерка готується виступити в Україні вперше за сім років.

Ігор Кондратюк
Кондратюк створив "плейлист" для Лорак / СТБ

Відомий український продюсер і шоу-мен Ігор Кондратюк відреагував на заплановані концерти Ані Лорак в Україні, яка вже довгий час живе і активно працює в Росії,

Так, днями з'явилася інформація, що 16-17 серпня артистка дасть два концерти в Одесі. На сторінці у Facebook Кондратюк створив іронічний "плейлист" для виступу виконавиці, яка без докорів сумління зрадила Україну заради грошей, а тепер проситься назад.

"Оголошено плейлист серпневого виступу Кароліни Куєк (Ані Лорак) в Одесі: 1. Звенить пуста голова. 2. Гроші – мій бог. 3. Без мізків. 4. У вас тут теж люблять вату. 5. Навіщо мені совість, я – співачка. 6. Я з росіянином навіть в баню. 7. Хто платить, той і любий. 8. Володя – завжди! 9. Мені 42, але думати – нічим. 10. А чим ви кращі, якщо ви тут?" – глузливо написав Ігор Кондратюк.

Під постом продюсера розгорілися палкі дискусії: деякі фоловери продюсера підтримали його думку, а частина – стала на захист Лорак, аргументуючи це тим, що вона народилася в Україні і має право тут виступати.

Концерти Ані Лорак в Україні 2021

  • Російська гастролерка планує вийти на українську сцену вперше за сім років. Концерти Кароліни повинні відбутися 16 і 17 серпня в нічному клубі Itaka (Одеса).
  • Згідно з оголошеннями, розміщеними на сайті concert.ua, вартість квитків варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень. Вони вже є у продажу.
  • Нагадаємо, 15 липня, Лорак повернулася в Київ для запису україномовного синглу.
Ані Лорак Ігор Кондратюк новини України новини шоу бізнесу
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