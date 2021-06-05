Даша Петрожицька розсекретила свого коханого і згадала їх знайомство

Дар'я Петрожицька / instagram.com/petrozhitskaya

Українська актриса, зірка Папіка, приватниця Голосу країни, Танців з зірками Даша Петрожицька вперше вийшла у світ зі своїм новим хлопцем, і представила його світській тусовці.

На новій прем'єрі Катя Осадча детально розпитала Дашу про її коханого.

"Його звати Олексій, ми познайомилися в Єгипті на відпочинку", - зізналася актриса, яка вирішила більше не приховувати своє щастя.

Осадча розпитала актрису про те, як сприймає молода людина її популярність, і чи впізнав він Петрожицьку з першого разу, чи ні.

"Я звичайна людина, і мені подобається, що він не знає хто я. були танці, і я сказала хто я. він здивувався", - сказала Даша, і зазначила, що не виключено, що молодий чоловік був шокований.читайте такожЗірка папіка Даша Петрожицька зробила відверте зізнання про свого коханого

Коханий артистки не з'явився в кадрі під час інтерв'ю, але вона пояснила, що після заходу вони відразу ж знову їдуть на відпочинок.

"Ми сьогодні летимо на новий відпочинок вдвох. Додому за валізами - і в аеропорт", - сказала Даша.

Дивитися онлайн новий випуск шоу Світське життя за участю Даші Петрожицької можна на сайті 1+1video.