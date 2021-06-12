Брітні Спірс розповіла про свою улюблену "татушку"

Брітні розповіла про своє татуювання

Відома американська поп-співачка Брітні Спірс розповіла про своє татуювання на шиї. Про неї виконавиця написала у своєму Instagram, прикріпивши відповідне фото, на якому вона позує у яскравому рожевому купальнику із відкритою спиною.

"Рожевий робить мою засмагу яскравою! Ви раніше бачили татуювання на моїй шиї? Це іврит... на ньому написано "Мем Хей Шин" та це означає Зцілення! Це моя улюблена татуювання, але за іронією долі ви його ніколи не бачите", – зазначила Спірс.

Раніше Главред писав про те, що батько і опікун американської співачки Брітні Спірс Джеймі заявив, що вона страждає на деменцію. Зазначається, що про це йдеться в документах, які він надав як доказ того, що співачка потребує опіки.

Журналісти такі доводи вважають дивними, оскільки раніше про нібито захворювання відомо не було. Також ЗМІ наголошують на тому, що в США тільки 5% людей у віці до 65 років страждають на цей розлад.

Також відзначимо, на честь свого 39-го дня народження Брітні Спірс випустила новий сингл Swimming in the Stars.

Пісня з'явилася на офіційному ютуб-каналі Брітні Спірс без будь-яких попереджень або пояснень в соцмережах і підписів під піснею.