"Білявка номер один": Віра Брежнєва ефектною червоною сукнею підкреслила пишний бюст

Зірка поділилася новими знімками в соцмережі. На кадрах Віра Брежнєва знову вирішила похвалитися своїми апетитними формами і викликала захват у шанувальників.
Співачка Віра Брежнєва знову порадувала шанувальників новими фото. Цього разу артистка опублікувала знімок, на якому вона постала в елегантній червоній сукні, що вигідно підкреслює пишний бюст.
Фото з'явилися в Instagram Брежнєвої. Вона позує перед камерою в ефектній червоній сукні. Образ зірка доповнила масивним кольє на шиї та маленькими сережками.
Сукня чудово підкреслила стрункі ноги Віри та її апетитні груди.
"Піднімаю настрій яскравими фарбами", - коротко підписала фотографії Віра Брежнєва.
Фанати із захопленням відреагували на фото 39-річної знаменитості в коментарях. Зокрема, вони написали наступне:
"Друга фотографія точно піднімає! І не лише настрій!"
"Леді в червоному!"
"Білявка номер один!"
"Шикарна Віра"
"Як красиво! Це не худі ! Ось так гортаєш стрічку і раптом бачиш таке фото - я переповнена захопленням! Як же це красиво! Спасибі вам за красу!"
Як повідомляв Главред, Віра Брежнєва топлес у білих трусиках показала, як приймає душ.