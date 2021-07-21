Amazon знімає серіал за романом Сини Анансі Ніла Геймана

Анансі / кадр з МС Американські боги 1:08

Ніл Гейман став співсценаристом серіалу Сини Анансі - історії про одного з древніх богів, згаданих в Американських богах.

Як повідомляє Variety, Сини Ананс і- не сиквел і не спін-офф Американських богів, які знімалися каналом Starz. Це самостійна історія, якою займається Amazon Studios, яка блискуче екранізувала Добрі знамення (Ніл Гейман і Террі Пратчетт).

У центрі сюжету нового серіалу - хлопець на ім'я Чарлі Ненсі, який дізнається, що його зниклий а нині померлий батько - насправді був Анансі - бог-трікстер, жорстокий язичницький бог, якому поклонялися в Африці, і який в Америку потрапив, коли туди звозили рабів... А ще, як виявилося, у героя є брат, який робить його життя набагато цікавішим, складнішим і небезпечнішим - врешті-решт - вони ж напівбоги.

Сам письменник виступить одним зі сценаристів телеадаптації. Всього заплановано шість епізодів, а зйомки почнуться в кінці 2021 року в Шотландії.

У книзі події починалися в США - як буде в серіалі - поки що невідомо.

Анансі безпосередньо пов'язаний з іншим романом Геймана, де був другом Одіна і був їм зраджений. Але автори попереджають, що серіали ніде перетинатися не будуть через ситуацію з проектом на Starz.

Нагадаємо, що серіал Гарні Знамення продовжили на другий сезон, незважаючи на те, що перший сезон повністю охопив події оригінальної книги.