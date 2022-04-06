"У руководства России не было другого выхода": Ефремов поддержал войну против Украины ради свободы

Ефремов поддержал войну против Украины ради свободы / Lifeshot

Российский актер Михаил Ефремов, который отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП в сентябре 2020 года, попросил сократить ему тюремный срок.

Суд приговорил актера к семи годам лишения свободы, однако он не теряет надежды выйти из тюрьмы пораньше. Адвокат Ефремова Петр Хархорин изданию Mk.ru рассказал, что они вместе с его клиентом обратились в Верховный суд с просьбой о досрочном освобождении.

"Я ему напрямую задал вопрос: "Миш, как ты относишься к этой ситуации?". На что он мне ответил: "Я против войны в любом проявлении, но я считаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода", – передал слова Ефремова его адвокат.

Стоит отметить, что ранее Ефремов выступал против путинской политики - в 2014 году актер выступил против аннексии Крыма и поддержал суверенитет Украины.

Читайте также"Там уже не люди, а биомасса!": Камалия ответила россиянам, жаждущим уничтожить УкраинуНапомним, украинская актриса Катерина Кузнецова, которая часто снималась в России с российскими актерами и фактически переехала жить в Москву, заняла проукраинскую позицию в жестоком нападении России на Украину.

Также мы писали, что украинская гимнастка Лилия Подкопаева обратилась к всемирному сообществу с просьбой о помощи. Просила не за себя, а за родную Украину, чьи дети ежедневно гибнут от рук российских оккупантов.

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