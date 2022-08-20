У нас сажают калину, у них - покупают Ладу Калину: Никитюк 'проехалась' по русским

Леся Никитюк / коллаж фото УНИАН и Instagram

Известная украинская певица, телеведущая и шоувумен Леся Никитюк рассказала о кардинальном различии между россиянами и украинцами. Свое мнение она высказала на своей странице в Instagram.

"Когда в Украине рождается ребенок, родители сажают калину. В России, когда их ребенок погибает в Украине, родители покупают Ладу Калину. Вы пропащие", ‒ написала она.

Кроме того, на своей странице в социальной сети Никитюк опубликовала фото, на котором она стоит к фотографу спиной. Волосы девушки аккуратно собраны заколкой с изображением калины, а позирует она на фоне куста калины.

Напомним, ранее после взрывов на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка в аннексированном Крыму началась паника - российские туристы покидают полуостров. Так, на одном из опубликованных в соцсетях видео женщина со слезами на глазах говорит, что ей жаль уезжать из Алушты.

"Я не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно. Я привыкла здесь как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему",- рыдала россиянка.

Позднее поп-певица Jerry Heil Леся Никитюк исполнили юмористическую песню дуэтом ‒ по мотивам интернет-мема о россиянке, которая не хотела уезжать из аннексированного Россией Крыма.

"Душевно, по-домашнему. Целый день позавчера носила в себе идею, что стоит сделать какой-нибудь трек из этого видео. Никак не могла принять, что как-то радостно от этих событий. Потому что это не наш менталитет - писать комменты "так вам и надо" и радоваться, когда кому-то плохо. Но от ощущения справедливости все трепетало. И здесь ночью мне пишет Леся Никитюк – с той же идеей! Это была судьба", ‒ написала Jerry Heil.

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