"У нас ничего не было": Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал первый за пять лет сольный альбом. Соответствующее сообщение появилось на сайте артиста.

Пластинка получила название "The Boys of Dungeon Lane" ("Парни с Данжен-лейн"). Она появится в стримингах, а также в продаже на физических носителях 29 мая.

В 18-м студийном альбоме музыкант поделился воспоминаниями о своих юных годах, оказавших значительное влияние на его жизнь и карьеру. В том числе артист написал песни о детстве, проведенном в Ливерпуле, о знакомстве с фронтменом The Beatles Джоном Ленноном и о своей родной улице Фортлин-роуд.

"У нас ничего не было, но это не имело значения. Люди вокруг были замечательные, поэтому ты не замечал, как мало имеешь", - поделился Маккартни.

В альбом войдут 14 песен. Первый сингл, который вышел 26 марта, называется "Days We Left Behind".

Треклист выглядит так:

As You Lie There ⁠ Lost Horizon ⁠ Days We Left Behind ⁠ Ripples in a Pond ⁠Mountain Top ⁠Down South ⁠We Two ⁠⁠Come Inside ⁠ Never Know ⁠ Home to Us ⁠Life Can Be Hard ⁠ First Star of the Night ⁠Salesman Saint ⁠ Momma Gets By

Вот что Маккартни рассказывает о песне "Days We Left Behind":

"Для меня это во многом песня-воспоминание. Название альбома "The Boys of Dungeon Lane" взято из строчки этой песни. Я часто задумываюсь о днях, оставленных позади, и задаюсь вопросом, пишу ли я только о прошлом, но потом думаю: как можно писать о чем-то другом? Просто так много воспоминаний о Ливерпуле".

О персоне: Пол Маккартни Пол Маккартни - легендарный британский музыкант, мультиинструменталист, композитор и продюсер. Он получил всемирную известность как один из основателей и лидеров группы The Beatles, где вместе с Джоном Ленноном сформировал один из самых успешных творческих дуэтов в истории музыки. Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. Активно поддерживает вегетарианство, права животных и участвует в благотворительных проектах. В составе "Битлз" он играл на бас-гитаре и был автором таких хитов, как "Yesterday", "Let It Be" и "Hey Jude". После распада группы в 1970 году он основал проект Wings, а затем продолжил успешную сольную карьеру. Маккартни неоднократно внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный музыкант и автор песен. Его песня "Yesterday" удерживает рекорд по количеству кавер-версий (более 3700). Он является 16-кратным обладателем премии "Грэмми" и рыцарем-бакалавром (имеет титул "сэр") за вклад в развитие музыки. Несмотря на возраст, музыкант продолжает записывать альбомы и выступать. В марте 2026 года он анонсировал новый альбом о Ливерпуле и выпустил сингл о дружбе с коллегами по группе.

