"У меня в номере": известный ведущий рассказал о домогательствах после корпоратива

Слава Демин оказался в одном номере отеля с организатором корпоратива.

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Слава Демин поделился неприятной ситуацией / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Демин

Вы узнаете:

Славе Демину предлагали "продолжение вечера"

Ведущий отказался от нескромного предложения

Украинский известный ведущий Слава Демин рассказал, как попал в очень неловкую ситуацию после корпоратива.

В новом выпуске на своем YouTube-канале Демин поделился, что однажды после корпоратива, который организовывала одна девушка, имя которой неизвестно, начала намекать ведущему на продолжение вечера.

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"Я еще был женат и работал на одном из корпоративов. Была девушка-организатор. И там был явный намек на продолжение вечера у меня в номере. Я, кстати, тогда еще не умел говорить "нет", не знал, как это правильно. И она прямо со мной шла, значит, в номер. И мы зашли в номер", – рассказал Слава.

Как отметил Демин, эта девушка села на кровать, но все же он отказал ей, после чего она обиделась и больше не звала его работать на своих мероприятиях.

"И вот когда она уже села на кровать, я понял, что сейчас нужно либо сказать "нет", либо будет беда. Я сказал: "Нет". Я сказал: "Прости, но у меня есть жена и я ей не изменяю", – заявил ведущий.

Кто такой Слава Демин? Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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