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"У меня свидание": победительница "Холостяка" рассказала о переменах в жизни

Элина Чигис
18 февраля 2025, 09:20
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Инна Белень уже начала устраивать личную жизнь.
Инна Белень
Инна Белень - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Кратко:

  • Инна Белень собирается на свидание
  • Блоггер отлично отдохнула во Львове

Победительница популярного украинского шоу "Холостяк" Инна Белень, которая недавно подтвердила расставание с ветераном Александром Тереном, рассказала, чем сейчас занимается.

На своей странице в Instagram Инна уточнила, что тема "Холостяка" для нее уже закрыта и теперь она собирается на первое свидание.

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"Глава "Холостяк" закрыта, новая страница открыта. И знаете, что? На этой неделе у меня первое свидание", – написала Белень.

Инна Белень заговорила о личном
Инна Белень заговорила о личном / фото: скрин instagram.com, Инна Белень

Также блоггер рассказала, что набрала два килограмма во время поездки во Львов, но планирует похудеть.

"После Львова 57 кг. (Ну очень там вкусно). Норма – 55 кг. Хочу весить 50 кг. Люблю, когда дрыщ", – отметила Инна.

Инна Белень рассекретила свой вес
Инна Белень рассекретила свой вес / фото: скрин instagram.com, Инна Белень

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Как сообщал Главред, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень делилась, что после проекта не жила вместе с Александром Тереном, но они на тот момент состояли в отношениях.

Кроме этого, украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудачной попытке пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка". Девушка отказала ему, объяснив, что уже состоит в отношениях, и предложила лишь дружбу. Имя девушки не раскрыто, но есть предположение, что это могла быть Настя Анисимова.

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Кто такой Александр "Терен" Будько?

Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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