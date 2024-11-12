У Кейт Миддлтон рак: репортеры сомневаются в диагнозе принцессы

Принцессу Уэльскую окружают слухи относительно ее здоровья.

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Кейт Миддлтон снова в фокусе королевских СМИ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Вы узнаете:

О чем снова сплетничают королевские репортеры

Как обстоят дела со здоровьем Кейт

Кейт Миддлтон снова оказалась в центре новой теории заговора.

По данным Page Six, одна из королевских репортеров усомнилась в онкологическом диагнозе принцессы Уэльской в ​​сентябре — и ее сомнения вновь всплыли после появления 42-летней принцессы на Фестивале памяти.

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По словам Рианнон Миллс, у Миддлтон "были обнаружены предраковые клетки", а не рак.

С тех пор это заявление стало широко распространено среди пользователей социальных сетей, и один из них через X (Twitter) заявил, что Миддлтон "сочла уместным разыграть карту сочувствия, ведь популярность королевской семьи находится на рекордно низком уровне".

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Второй сторонник теории заговора указал: "Предраковые сигналы — это совсем не рак. … Она выжала из этого больше, чем можно себе представить".

Другой поклонник, однако, утверждал, что "предраковые клетки могут легко превратиться в раковые".

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Между тем, несмотря на выдумки вокруг королевской семьи, Кейт Миддлтон никогда публично не описывала свое состояние как "предраковое", поэтому, вероятно, Миллс сильно заблуждается.

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Ранее Главред писал, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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