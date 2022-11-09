Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Российские СМИ выяснили, что Максим Галкин, которого они не устают "полоскать" с своих медиа-сливных бачках, оказался богатым наследником.

По инмформации Novostivl.ru, Галкин некоторое время назад получил богатое наследство от своих родителей. В наследство Галкину и его брату достались процветающий бизнес, элитные квартиры в центре Москвы и несколько участков земли.

"С момента начала отношений с Аллой Пугачевой, Галкина все обвиняли в его корыстных интересах. Якобы он связал свою судьбу с Примадонной только из-за ее финансового благосостояния. Однако Максим и сам был далеко не из простой семьи", - написали РосСМИ.

Напомним, ранее российская певица Алла Пугачева забрала детей и бежала из РФ, где ее муж, комик Максим Галкин, за антивоенные взгляды признан иностранным агентом. Сейчас семья проживает в Израиле, где по слухам, уже оформила гражданство.

И хоть звездная чета уже продемонстрировала свое нежелание иметь хоть что-то общее со страной-террористом, пока там царит пропаганда и люди, которые считают правильным затевать войну из-за империалистических прихотей их президента, их личной жизнью продолжают активно интересоваться в РФ.

В частности рашистским СМИ не дает покоя недвижимость Пугачевой и Галкина. Замок знаменитостей в подмосковном поселке Грязь на них действует, как красная тряпка на быка.

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