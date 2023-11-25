Тяжелобольной Уиллис вместе с Деми Мур появился на большом семейном фото

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг показала новое фото актера в окружении родных людей. К ним даже присоединилась бывшаяс супруга Уиллиса Деми Мур.

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Эмма Хеминг показала фото с больным Брюсом Уиллисом на День благодарения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis, ua.depositphotos.com

45-летняя актриса и модель Эмма Хеминг-Уиллис в честь Дня благодарения-2023 поделилась снимком своего супруга ‒ легендарного актера Брюса Уиллиса, который сейчас страдает от тяжелой болезни ‒ лобно-височной деменции. Семейный кадр она показала своим фолловерам в Instagram.

На фото Хеминг и Уиллис позируют со своими юными дочерьми ‒ Мейбл и Эвелин.

Навестить больного отца пришли и старшие дочери ‒ Румер, Скаут и Таллулу. С ними визит Уиллису нанесла и его бывшая супруга ‒ легендарная актриса Деми Мур.

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Кроме этого, на семейном фото также "затесались" бойфренд Скаут Джейк Миллер и возлюбленный Румер Дерек Ричард Томас.

"Я благодарна за такую любовь. Желаю всем счастливого Дня благодарения", — написала Хеминг.

Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Она говорит, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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