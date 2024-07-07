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Тяжелобольная Селин Дион внезапно вернется с концертами: что произошло

Дмитрий Видоменко
7 июля 2024, 04:00
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Селин Дион много лет борется с синдромом мышечной скованности. Болезнь может даже ломать ребра, как рассказывала сама певица.
Селин Дион
Селин Дион страдает от синдрома мышечной скованности / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

56-летняя легендарная канадская певица Селин Дион готовится вернуться с концертом ‒ на фоне того, что она страдает от тяжелой болезни (синдрома мышечной скованности). Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Журналисты сообщают, что певица тайно посещает репетиции для сенсационного возвращения с концертом в Лас-Вегас.

Дион, чья болезнь постоянно вызывает у нее сильные спазмы в теме, после четырехлетнего перерыва якобы готовится к 70-минутному выступлению.

видео дня

Источники сообщили изданию, что артистка вернется на сцену этой осенью и, вероятно, даст несколько концертов в Resorts World Theatre — примерно в районе гонок "Формулы-1" Гран-при Лас-Вегаса в ноябре 2024 года.

Также сообщается, что у организаторов есть планы перенести концерты на более поздние сроки, если у Дион случится очередное обострение болезни.

"Селин возвращается, чтобы выступить. Пока тишина, но объявление неизбежно. Селин согласилась снова петь перед публикой в ноябре. Она невероятно тяжело работала, чтобы вернуться туда, где она сможет хорошо петь и на некоторое время. Она считает, что готова выступать больше часа", — рассказывали инсайдеры.

Кто такая Селин Дион

Селин Дион - канадская певица, автор песен, актриса и композитор. Родившаяся в многодетной семье в провинции Квебек, Дион в подростковом возрасте стала звездой во франкоязычном мире после того, как её менеджер и будущий муж Рене Анжелил заложил свой дом, чтобы профинансировать её первую запись.

Как пишет Википедия, в 1990 году она выпустила англоязычный альбом Unison и утвердилась как певица в Северной Америке и других англоязычных регионах мира.

Болезнь Селин Дион - что известно

Напомним, в декабре 2022 года канадская певица Селин Дион заявила, что страдает от редчайшего неврологического расстройства, которое поражает лишь одного человека на миллион - синдрома ригидности или "синдрома скованного человека", при котором возникает общая скованность мышц.

Тогда певица выложила видеообращение к фанатам, в котором объявила о новом переносе концертов, и объяснила причину.

Ранее также Селин Дион показала, как выглядит сейчас: она выложила фотографии с сыновьями из Лас-Вегаса, где они вместе ходили на матч по хоккею. После игры Селин, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди и Нельсон пообщались со спортсменами.

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