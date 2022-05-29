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"Ты почему чувствуешь себя защищено?!": Янович призвал не упрекать за мирную жизнь во время войны

29 мая 2022, 17:01

Актер считает, что желание жить комфортно и забота о тех, кто на фронте, не взаимоисключающие понятия.

Евгений Янович призвал не осуждать тех, кто мирно живет в тылу / instagram.com/yanovychzhenya

Украинский актер, сценарист и сооснователь Мамахохотала Евгений Янович написал эмоциональный пост о том, почему не стоит своими словами или действиями прививать тем, кто в тылу и относительной безопасности, "синдром выжившего".

Артист считает, что нельзя упрекать людей за то, что они пытаются сохранить подобие мирной жизни, пока в стране война. Он буквально умоляет запретить произносить фразы вроде "Пока вы в мирных городах, там гибнут люди". И назвал для этого две причины:

"1. Вызывает в украинце (который, к счастью, сейчас не слышит взрывы и не видит собственными глазами смертей) Ощущение стыда, что он в безопасности. Эта фраза, которую я встречал в разных формулировках: "пока вы пьете кофе/пока вы пишите мирно инстаграм/пока вы спокойно ходите на работу" банально выглядит, как претензия: "Ты чего позволяешь себя чувствовать защищено?!" Это заставит украинца просто бояться абсолютно естественных для себя вещей. А куча ругательств под постом и репосты от "инфлюэнсеров" еще больше расшатают психику, которой за войну и так хватает потрясений.

2. Создает раскол между украинцами. Люди банально ссорятся и тратят энергию, чтобы под такими сообщениями отстоять свою позицию. Разобраться подробно в скольких километрах у линии фронта кофе еще можно пить, а где его следует запретить. Можно ли в такое время шутить, или перманентная печаль должна накрыть жизнь украинца. И так далее".

При этом Янович отмечает, что он, как и большинство украинцев, ни на секунду не забывает о тех, кто сражается за свободу и независимость Украины, о тех, кто в оккупированных городах борется за свою жизнь.

"Пейте кофе без стыда – тем самым помогая выжить малому бизнесу. Смейтесь без стыда – этим самым отвлекаясь и набираясь сил. Живите без стыда - тем самым имея больше места для конструктивных мыслей, которые сохранят вас здоровым украинцем", - пожелал артист соотечественникам.

Евгений Янович призвал не осуждать тех, кто мирно живет в тылу / instagram.com/yanovychzhenya

В комментариях актера поблагодарили за то, что он поднял такую ​​сложную тему, и поддержали его убеждения:

"Це найкраще, що я читала за останні дні! Ви СУПЕР!"

"Повністю підтримуємо! Вже почали з‘являтися дописи відверто абсурдні аби викликати почуття провини у тих, хто в безпечному місці. Дякуємо за допис!"

"Підтримую! Навіть більше скажу, що будучи в мирному місці, не забуваємо про тих хто в окупації, хто під обстрілами і захищає нашу землю".

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