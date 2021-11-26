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"Ты наглая тварь": скандал между женами Павлика вспыхнул с новой силой, не смолчал и певец

26 ноября 2021, 08:48

Женщины обменялись обвинениями в сети, на которые отреагировал артист.

Нынешняя и бывшая жены Виктора Павлика снова публично поссорились / коллаж Главред

Скандал между бывшей женой певца Виктора Павлика Лорой Созаевой и его нынешней избранницей Екатериной Репяховой вспыхнул с новой силой. Свой комментарий дал и артист.

На своей страничке в Instagram Репяхова сообщила, что "ее хотят уничтожить" с помощью атаки ее рекламодателей ботами. Девушка убеждена, что это происходит "по заказу" бывшей жены Павлика.

"Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч $. Я начну с того, что у меня нет врагов и недоброжелателей. Не считая, одного человека, который не может простить мне мои успехи и открыто желает моей семье всю жизнь жить на съемных квартирах. Но не пойман — не вор! В чем суть. Кто-то несколько дней подряд атакуют моих рекламодателей ботами", — написала она.

Публикация Екатерины Репяховой / instagram.com/repyahovakate/

Ответ экc-жены Павлика не заставил себя ждать

Лариса Созаева записала видеосообщение для Репяховой на своей странице в Instagram, где попросила "оставить ее в покое".

"Ты шесть лет назад увела моего мужа, он не хотел уходить. Он же это тебе говорил? Но ты настояла. Дело не в этом, это правильно что он ушел. Это правильно, что он с тобой. Я очень рада, что он наконец-то нашел человека, достойного себе", — начала Лариса.

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Она обвинила Екатерину в том, что она говорит много лжи и до сих пор ревнует Павлика к ней. По словам Созаевой, Репьяхова запрещает певцу с ней разговаривать, переписываться и видеться.

"У тебя истерика всякий раз, когда произносится мое имя. Ты очень наглая тварь, ты хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе совершенно спокойно, когда мой сын умирал. Тебя это особо не печалило. А сейчас почему-то ты решила что я наняла ботов, вскрыла твою страницу. Зачем мне это делать? Мне нет до тебя никакого дела. У меня есть своя личная жизнь. Я прошу тебя оставь меня в покое. Ты мне не нужна", — сказала Созаева.

Не стал молчать и Виктор Павлик

Певец в своем новом посте в Instagram заявил, что всеми силами пытался поддерживать бывшую жену, даже против воли нынешней:

"Я долго молчал… Я очень не люблю все эти разборки и мне очень досадно, что в который раз это случается с моей семьей. Я очень сильно уважаю свою бывшую жену, я ей сильно благодарен за многое. Я поддерживал ее всегда, все, что от меня зависело. А иногда даже против воли моей нынешней жены. Но! Еще раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены, у меня нет сил. Так бывает… наши дороги разошлись. Я ушел! И я хотел этого! И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь! Но сейчас не об этом. Я тебе Лора отдам все, что у меня есть. Мне ничего не нужно, главное, будь счастлива! Очень тебя прошу! Просто будь счастлива. И дальше я тебе ничего не должен", — написал Павлик.

Ответ Виктора Павлика / instagram.com/viktorpavlik/

Стоит отметить, что Лариса Созаева и Екатерина Репяхова не первый раз выясняют отношения публично. Недавно экс-жена Виктора Павлика заявила, что певец с Екатериной Репяховой выгоняют ее из квартиры, которая была куплена в кредит.

Автор: Сергей Кущ
viber
Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
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