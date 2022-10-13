"Ты что, не видишь, что происходит": российский продюсер рассказал, почему не выступает Ротару

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару объяснила непонятливому российскому продюсеру, почему сейчас она не выступает.

Как написали российские СМИ, с певицей удалось поговорить российскому директору артистки Сергею Лаврову.

По словам Лаврова, Ротару получает множество предложений выступить, но от всего отказывается, потому что считает, что сейчас не время.

"София Михайловна всегда была принципиальной. Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. В такие моменты она даже не дает озвучить заказчикам цену. "Сейчас не время выступать, — говорит мне в такие моменты София Михайловна. — Ты что, не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду", — объясняет Лавров.

По словам директора, из-за проукраинской позиции Ротару теряет крупные суммы: ведь ее выступление на частной вечеринке обычно стоит не меньше 100 тысяч евро.

Напомним, ранее стало известно о том, что ракетные удары, которые Россия нанесла по многих украинским городам, не оставили равнодушной Софию Ротару.

Легендарная исполнительница на своей страничке в Instagram опубликовала несколько сторис.

София Михайловна разместила фото, на которых запечатлены горящие автомобили, разрушенные дома и прочие следы российских ракетных ударов по Киеву и другим украинским городам.

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