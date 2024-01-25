Трясется: на видео попал момент, как подкаблучник Джиган боится свою российскую жену

Оксана Самойлова упрекнула мужа в том, что у нее нет свежего букета цветов.

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Джиган панически боится свою жену / Коллаж Главред, фото Instagram/samoylovaoxana

Рэппер-одессит Джиган, который обосновался в Москве под юбкой у российской миллионерши Оксаны Самойловой, и позорно молчит о том, что его родную страну Украину планомерно уничтожает террорист Путин, попал на домашнее видео.

В частности, его жена Самойлова решила выдвинуть претензию о том, что не получила цветы от артиста. Но сделать это она решила своеобразно. В то время, когда предатель кушал, Самойлова принесла пустую вазу и стала благодарить Джигана за букет цветов, которого нет.

"Какие красивые цветы", - троллит она Джигана.

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На видео - трясущийся Джиган:

В то же время, на лице у рэппера явно виден испуг и он старается в своей голове вспомнить все возможные памятные даты их семейства. Сама Самойлова подписала видео униженного исполнителя, так: "Можно подумать, что я его бью".

Кроме того, когда камера опускается ниже, видно, как у Джигана нервно трясется нога.

Напомним, ранее стало известно о том, что рэппер-одессит Джиган, который обосновался в Москве под юбкой у российской миллионерши Оксаны Самойловой, собрался переезжать в Израиль.

Кроме того, ранее Джигана сильно задели слова о том, что он "жирный". На самом деле в интернете уже давно насмехаются с располнелой фигуры исполнителя. Так, он опубликовал фото морских ежей и выдал философскую фразу о том, что лучше (пить - неценз.) пиво на отдыхе, чем пить фекалии (неценз.) в офисе.

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