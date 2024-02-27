Три упражнения: как тренируется Дженнифер Энистон для великолепного тела

В клипе показано, как актриса выполняет несложную фитнес-программу.

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Дженнифер Энистон выглядит шикарно на свой возраст / Коллаж Главред, фото Instagram/ jenniferaniston

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала о трех упражнениях, которые помогают ей оставаться в тонусе и в форме.

55-летняя звезда зашла в Instagram, чтобы поделиться своей утренней тренировкой.

В клипе показано, как актриса выполняет несложную фитнес-программу с участием упражнения "альпинист", подъемов/приседаний на одной ноге на возвышении и отжимания.

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Выполняя тренировку, Энистон падает на черный тренировочный коврик, пишет Page Six.

"О боже… Знаешь те дни, когда ты просто не хочешь этого делать? Но ты просто должен это сделать", — говорит она, уткнувшись лицом в пол.

Одетая в розовый спортивный топ, черную майку и серые леггинсы, звезда подписала клип: "Если у тебя один из этих понедельников, я понимаю тебя".

Энистон в восторге от своей программы тренировок с тех пор, как в июне 2023 года стала партнером фитнес-бренда, после многих лет попыток найти метод тренировок, который работает для ее тела.

Кто такая Дженнифер Энистон? Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

"Когда вы думаете: "Мне нужно сделать 45 минут кардио, иначе я не получу хорошую тренировку", это пугает", — сказала она ранее InStyle. "Я так долго верила в это. Я просто перегорела и сломала свое тело".

Энистон также сказала, что ей пришлось отучить себя думать, что нужно "чувствовать жжение" во время тренировки. Это, по мнению Энистон, не правильно.

Напомним, ранее американская актриса Дженнифер Энистон ослепила поклонников своим выходом на красную дорожку вручения Премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards), а также спровоцировала слухи о помолвке.

Ранее также Дженнифер Энистон заявила, что Мэттью Перри прожил последние дни своей жизни счастливым и хорошо себя чувствовал.

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