Третья жена Остапчука озвучила диагноз новорожденного сына

Катя Полтавская рассказала, как планирует бороться с проблемой Тимофея.

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Катя Остапчук рассказала про здоровье сына - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кратко:

Поклонники заметили образование на ножке сына Остапчука и Полтавской

Жена шоумена рассказала, когда и как планирует лечить малыша

Десятого декабря 2024 года украинский шоумен Владимир Остапчук и его третья жена, журналистка Катя Полтавская, стали родителями. Для ведущего это - третий ребенок, для его избранницы - первый.

У пары родился сын, которого назвали Тимофеем. Родители с большим удовольствием делятся трогательными кадрами с мальчиком в социальных сетях.

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Там подписчики обнаружили на ножке малыша что-то странное, о чем и спросили жену Остапчука в Instagram. Молодая мама ответила, что у Тима гемангиома - сосудистое образование, которое часто наблюдается у младенцев. Катя отметила, что оно может исчезнуть частично само со временем. Также после года гемангиому можно будет удалить лазером.

Катя Остапчук рассказала про здоровье сына - подробности / instagram.com/poka.tya

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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