"Трагедия с крокодилом": у Агутина прокомментировали информацию о смерти дочери

Агутин недавно открестился от концерта в поддержку Украины/ Фото: Instagram/Леонид Агутин

Близкие семьи певца Леонида Агутина, которого недавно уличили в изменах своей звездной супруге Анжелике Варум, опровергли слухи о том, что их дочь серьезно пострадала (по другим данным, погибла) во Флориде.

Ранее на ряде интернет-ресурсов появилась информация о ЧП, пишет MK.ru.

Авторы слухов сообщили, что дочь Агутина (она давно живет в США) серьезно пострадала от укуса крокодила.

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"Это чушь! Елизавета жива и здорова", – отметил собеседник "МК".

Напомним, что у певца имеются две дочери. Общая с Анжеликой Варум дочь Лиза с малых лет проживающая в США, и Полина от брака с балериной Марией Воробьевой. О каком именно ребенке появились странные слухи осталось неизвестным.

Ранее, певца Леонида Агутина обвинили в изменах Анжелике Варум с участницами проекта "Голос". Об этом рассказала российская журналистка, с которой у Соловьева вышел конфликт.