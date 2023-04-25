Тодоренко устроила бесноватые танцы и использовала Киркорова, как пиллон

Певица и актриса Регина Тодоренко наслаждается популярностью в террористической России.

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Регина Тодоренко / скриншот

Певица украинского происхождения Регина Тодоренко, которая плевать хотела на то, что террористическая Россия напала на мирную Украину, устроила бесноватые танцы в эфире одного из российских шоу. Там она находится в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым и такой же любительницей войны - Валерией.

Так, Тодоренко, которая счастливо живет свою жизнь в России, показала, как она умеет извиваться. На видео также попал момент, как она пытается вскарабкаться на Киркорова, используя его в качестве пилона.

Видео, как танцует Тодоренко

видео дня

Отметим, ранее украинский блогер Беспалов, ссылаясь на свои источники вывел на чистую воду предательницу Тодоренко. По его словам, она бы хотела сбежать из России но якобы опасается гнева своего мужа Влада Топалова и его влиятельного свекра.

Ранее также Тодоренко заявила о проблемах со своим мужем-россиянином, певцом Владом Топаловым. У пары был момент, когда они оказались на грани развода. "Я тогда выпалила: "Я с тобой разведусь". На что Влад ответил: "Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно". Тогда это прозвучало как угроза", - говорит Тодоренко.

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