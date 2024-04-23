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Теперь ездит c водителем: чем закончилось ДТП с блогершей Квитковой

Алена Кюпели
23 апреля 2024, 14:32обновлено 23 апреля, 15:33
Даша Квиткова рассказала, чем закончилось ее ДТП, в котором она была признана виновной.
Квиткова рассказала чем закончилась история с ДТП
Квиткова рассказала чем закончилась история с ДТП / Коллаж Главред, фото Стопкор, скриншот

Победительница шоу "Холостяк", блогерша, бывшая жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, чем закончилось ее резонансное "лакшери" ДТП.

Как рассказала она в интервью Радио Люкс, к ней больше нет претензий. "Все закончилось по закону Украины. Ко мне претензий нет. Я выплатила все по закону. У меня есть водитель. У меня есть права, но есть очень много работы, поэтому комфортнее с водителем", - рассказала она.

Кто такой Никита Добрынин?

Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан’s", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" и пр.), журналист. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).

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По словам Квитковой, ей пришлось взять водителя, так как ей комфортнее ездить с водителем.

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Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Отметим, ранее потерпевшая в этом ДТП - Лилия Адаменко, которая находилась в автомобиле Тесла, который также был участником ДТП, рассказала некоторые подробности.

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