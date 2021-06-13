Телеведущая 1+1 Вера Кекелия планирует вторую свадьбу в Грузии

Вера Кекелия / instagram.com/kekeliavera

Певица Вера Кекелия нашла своего мужа на шоу Голос країни 7, они стали встречаться после финала, потом поженились, и уних родился сын.

Вера Кекелия и Роман Дуда отправились на этническую родину артистки на свадьбу Иралки Макацарии, где девушка дала интервью Кате Осадчей для Светской жизни.

Артистка призналась, что ее родственники уже какое-то время просили, чтобы она привезла мужа для традиционной грузинской свадьбы, и церемония Иракли Макацарии для нее буквально пример, как можно обменяться обетами на "родной земле" Веры.

"Я уже все пригляделась, все увидела, с грузинским хором у меня уже есть контакты. Я думаю, что это произойдет, потому что они нас прямо прессуют чтобы сделать эту свадьбу", - говорит певица.Читайте такжеЗвезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-Украина

Кекелия также поделилась, какие грузинские традиции остались в ее семье.

"Обязательно собираемся, когда вместе за столом. Это конечно еда, конечно грузинское вино, которое делает мой папа. И тут я узнала, что он делает вино по грузинским канонам", - рассказала она.

Напомним, что недавно в сториз она показывала, как ездила с мужем к родителям, и показывала родителей и прекрасные виды и себя дома.

Напомним, что полный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 12 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.