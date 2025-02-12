Тарас Цымбалюк резко сбросил вес и показал, как теперь выглядит

Кратко:
- Тарас Цымбалюк рассказал, как сбросил вес
- Актер продолжает тренировки
Украинский популярный актер Тарас Цымбалюк сообщил поклонникам, что сбросил 7 кг всего за полтора месяца.
На своей странице в соцсетях актер опубликовал снимок, сделанный в зеркале.
Тарас уточнил, что сейчас он весит 95 кг.
"Минимизировал сладости, убрал алкоголь, не переедаю, контролирую количество углеводов и по возможности тренируюсь", - уточнил Цымбалюк.
Напомним, совсем недавно появились слухи о том, что актер расстался со своей девушкой – украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной, но пока пара не подтвердила разрыв.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.
А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.
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Кто такой Тарас Цымбалюк?
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
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