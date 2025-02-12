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Тарас Цымбалюк резко сбросил вес и показал, как теперь выглядит

Элина Чигис
12 февраля 2025, 02:00
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Тарас Цымбалюк рассказал, как ему удалось "подсушиться".
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

  • Тарас Цымбалюк рассказал, как сбросил вес
  • Актер продолжает тренировки

Украинский популярный актер Тарас Цымбалюк сообщил поклонникам, что сбросил 7 кг всего за полтора месяца.

На своей странице в соцсетях актер опубликовал снимок, сделанный в зеркале.

видео дня

Тарас уточнил, что сейчас он весит 95 кг.

"Минимизировал сладости, убрал алкоголь, не переедаю, контролирую количество углеводов и по возможности тренируюсь", - уточнил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк показал свое тело
Тарас Цымбалюк показал свое тело / фото: скрин instagram.com, Тарас Цымбалюк

Напомним, совсем недавно появились слухи о том, что актер расстался со своей девушкой – украинской бизнесвумен Светланой Готочкиной, но пока пара не подтвердила разрыв.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Тарас Цымбалюк - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Тарас Цымбалюк показал Светлану Готочкину, которая держит коробочку с кольцом. Фанаты уже приготовились поздравлять Цымбалюка с третьей помолвкой, но поспешили. Свадьбой с Готочкиной у актера пока и не пахнет, а вот опозориться перед избранницей актер умудрился.

А также украинский актер Тарас Цымбалюк отписался от своей девушки Светланы в соцсетях, а также она публично не поздравила его с днем рождения. А вот в прошлом году девушка посвятила пост своему возлюбленному.

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Кто такой Тарас Цымбалюк?

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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