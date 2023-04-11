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Тарас Цымбалюк рассказал про пробы на съемки в фильме для взрослых

Анна Подгорная
11 апреля 2023, 22:28 обновлено 11 апреля, 22:29
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Звезда Крепостной в студенческие годы едва не снялся в зарубежном эротическом кино.
Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк побывал на пробах для эротического кино / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер театра кино, звезда сериалов "Крепостная", "Кофе с кардамоном" и "Поймать Кайдаша", Тарас Цымбалюк, будучи еще совсем юным артистом, посетил крайне необычный кастинг, который запомнил надолго.

Это было еще в годы, когда Цымбалюк был студентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенка-Карого - в то время он хватался за любую работу, где мог бы проявить свой актерский талант. Тогда-то он и попал на пробы для эротического фильма.

Тарас в интервью для Никиты Добрынина со смехом признался, что лишь одна маленькая деталь - и его актерская карьера могла бы сложиться совершенно по-другому. Также он рассказал, что не знал, что это за кастинг, пока его не попросили раздеться.

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"Пробы были в кинотеатре, в подвале. Приезжали какие-то люди, кажется, из Венгрии. Но это было не порно, где есть какой-то открытый половой акт, а это был эротический фильм, где нет прямого контакта. Я пришел, мы покидали текст с партнершей. Тогда женщина говорит, можешь раздеться. Я разделся, и тогда мне объяснили, что это вообще такое. Они спросили: "У тебя есть загранпаспорт". У меня тогда его не было. Могло бы все измениться", - рассказывает Тарас Цымбалюк.

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также певица и главная героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого бы сейчас она выбрала на шоу, если бы можно было повернуть время вспять.

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