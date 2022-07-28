"Такая красивая семья": Пугачева прогулялась в новом образе с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева / instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева, вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным, вышли на вечерний променад.

Максим Галкин поделился видео, как гуляет его семья. "А я", - шутливо спрашивает Максим. "А мы думали, ты с нами", - поддела его Примадонна.

"Пошел", - говорит Галкин.

Отметим, что Пугачева, несмотря на фейки о свовем предсмертном состоянии, прекрасно выглядит и одета в стильный черный балахон и яркие белые кроссовки.

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Фоловеры Галкина принялись расхваливать счастливую семью и делать им комплименты.

Напомним, телеведущего Отара Кушанашвили едва не забили до смерти бандиты. Он отметил, что "заказать" его могли или Алла Пугачева, или Наталья Ветлицкая.

Телеведущий считает, что таким образом певицы могли отомстить ему за нелестные высказывания в их адрес.