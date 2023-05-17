"Так покиньте уже": из России выгоняют Симоньян

Журналист Кушанашвили обрадовался, что для него освободится рабочее место.

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Маргарита Симоньян / скриншот из видео

Российский телеведущий Отар Кушанашвили неожиданно решил заступиться за российскую певицу Аллу Пугачеву и предложил российской пропагандистке Маргарите Симоньян покинуть террористическую Россию.

Дискуссия возникла на фоне разговоров о том, что российской певице Алле Пугачевой нельзя было возвращаться в Россию, даже на похороны Валентина Юдашкина. Тогда Симоньян в своей хамской и базарной манере, пригрозила россиянам, что покинет Россию, если артисты, которые выступают против войны, вернутся в свою террористическую страну.

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Как сообщает пропагандистское издание "Стархит", Кушанашвили решил напомнить Симоньян, что 3 мая Примадонна прилетела в Москву. "Симоньян сказала, что покинет Родину, да покиньте уже, хоть рабочее место освободится для меня. Пустые угрозы!" — крикнул шоумен в авторском шоу "Каково?!".

Отметим, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является одной из прямых виновников войны в Украине, сделала "важное" заявление. Видимо, обидевшись на действия путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который на похоронах Юдашкина выразил свое почтение Алле Пугачевой, Симоньян в своей "зековской" манере стала угрожать жителям страны агрессора России.

Отметим, ранее стало известно о том, что в террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием.

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