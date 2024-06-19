Так, как есть: Виталий Козловский огорошил снимком со службы в ВСУ

Виталий Козловский показал снимок реального быта на фронте.

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Виталий Козловский показал реалии пребывания на фронте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music/?hl=uk

Украинский певец Виталий Козловский, который уже год служит в ВСУ, поделился с фанатами, в каких условиях он проживает.

На своей странице в соцсетях Козловский опубликовал снимок помещения, где он расположился во время службы. Дом, который показал Козловский, однозначно требует ремонта.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

"Triumph Luxury Hotel", - шутливо написал артист на фото.

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Отметим, в последнее время певец чаще показывал фотографии жены и своего маленького сына, а вот с передовой впервые за долгое время.

Виталий Козловский показал, где сейчас пребывает / фото: скрин instagram.com/vkozlovsky_music/?hl=uk

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

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