Так, как есть: Виталий Козловский огорошил снимком со службы в ВСУ

Украинский певец Виталий Козловский, который уже год служит в ВСУ, поделился с фанатами, в каких условиях он проживает.
На своей странице в соцсетях Козловский опубликовал снимок помещения, где он расположился во время службы. Дом, который показал Козловский, однозначно требует ремонта.
"Triumph Luxury Hotel", - шутливо написал артист на фото.
Отметим, в последнее время певец чаще показывал фотографии жены и своего маленького сына, а вот с передовой впервые за долгое время.
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.
Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.
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