Сын певицы Алсу впервые попал на видео

Российская певица Алсу, которая также как и многие звезды молчит о войне в Украине, впервые засветила на видео своего сына Рафаэль, которого она скрывает от публики почти 7 лет.
На своей странице в Instagram певица запустила видео, где она обнимается со своим сыном, которого она родила от мужа-бизнесмена Яна Абрамова.
На видео - первые кадры таинственного сына Алсу:
Видео с мальчиком Алсу подписала так: "Идеальный день начинается так".
Напомним, ранее дочь Любови Успенской кардинально изменила свою внешность. Не обошлось без вмешательства пластических хирургов. Многие посчитали, что она хочет быть похожей на Алсу.
Ранее также стало известно о том, что Роспотребнадзор требовал от Яна Абрамова штраф за то, что он не сдал тест на коронавирус после отдыха в Дубаи. Госорганы и бизнесмен обратились в суд, и он прошел в Пресневском суде Москвы
Вас также может заинтересовать:
- Скандал на Голос. Дети продолжается: на Алсу подали в суд
- После скандала с дочерью Алсу Первый канал решил судьбу шоу Голос. Дети в России
- Алсу зарегистрировала права на имя дочки