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Страшный диагноз: бывшая жена Максима Нелипы о том, как страдал погибший артист

Алена Кюпели
29 мая 2025, 13:31
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Тамара Нелипа рассказала о том, еще погибшему герою и артисту поставили диагноз.
Бывшая жена Нелипы рассказала о его болезни
Бывшая жена Нелипы рассказала о его болезни / Коллаж Главред, фото Facebook/NelipaMax

Кратко:

  • Какой диагноз был у Нелипы и как проявлялась болезнь
  • Где ем смогли помочь

Бывшая жена покойного артиста Максима Нелипы, который погиб на фронте, рассказала о том, что у героя была страшная болезнь.

Об этом она сообщила изданию Обозреватель.

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По словам Тамары Нелипы, артисту поставили страшный диагноз в Украине.

Максим Нелипа с бывшей женой
Максим Нелипа с бывшей женой / Фото Facebook/NelipaMax

"Максу тогда ставили страшный диагноз – это история, о которой знают только наши друзья. Мы очень благодарны семье Владимира Гройсмана – его жена помогла с лечением в Израиле", - рассказывает она.

По ее словам, на то время они в Украине перепробовали всех врачей и боролись с недугом года два.

Максим Нелипа с бывшей женой и детьми
Максим Нелипа с бывшей женой и детьми / Фото Facebook/NelipaMax

"Максу нанесли на съемках очень некачественный грим – и начались проблемы с кожей лица. Это можно заметить, если присмотреться, на его публичных фотографиях того времени. Благодаря израильским врачам мы узнали, что той страшной болезни, которую пытались "лечить" в Киеве и взять большие деньги, нет" - добавляет она.

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Ранее Главред писал о том, что Максим Нелипа защищал Украину на фронте с 2022 года. На смерть Максима отреагировали и украинские знаменитости, выразив свои сочувствия.

Ранее также стало известно о том, почему на похоронах Максима Нелипы не будет его семьи, самых близких людей.

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Кто такой Максим Нелипа?

Максим Нелипа - украинский актер, телеведущий, воин (старший лейтенант ВСУ). Участник "Дизель Шоу", "Танці с зірками-2". Ведущий шоу "Народна зірка", квартирной лотереи "Кто там?", прогнозов погоды и пр. Сотрудничал с телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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