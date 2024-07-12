Старшая дочь предателя Джигана сбежала из дома - что случилось

Российский рэпер Джиган, который родом из Одессы, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, и его жена Оксана Самойлова рассказали, что их старшая дочь Ариела устроилась на работу.
На своей странице в Instagram Самойлова записала видео с мужем, в котором они отметили, что Ариела "сбежала из дома" и они приехали проверить ее на работе.
"Наша старшая дочь Ариела первый день на работе, пошла работать официантом. Она просто сбежала из дома от нас. И мы пришли на проверку. Мы рады и очень гордимся ею", — сообщили путинисты.
Кто такой Джиган?
Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.
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Напомним, Джиган проголосовал в Дубае за террориста Путина. В сети появилось фото, как бывший украинец позирует со своей "силиконовой" женой Самойловой с бюллетенями в руках.
А также Джигана в Сети называют подкаблучником своей российской жены. В частности, на видео попала реакция рэпера на жесткий пранк супруги, выдвинувшей претензии, почему он не подарил ей цветы.
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