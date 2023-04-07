Стало труднее из-за Пугачевой и Вайкуле: путинист Резник пожаловался на нехватку денег

Поету-песеннику Илье Резнику не хватает пенсии и отчислений на жизнь.

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Илья Резник, Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Илья Резник, престарелый автор песен Аллы Пугачевой и других звезд, который в отличие от певицы, поддержал военное нападение России на Украину, неожиданно пожаловался на финансовые трудности.

Как сообщает "Комсосольская правда", оказалось, что пенсионеру не перечисляются авторские отчисления от исполнения его творений и "бедному" Резнику не хватает на жизнь.

"Сейчас стало труднее. Потому что рухнули же авторские отчисления из-за Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Тамары Гвердцители, Валерия Леонтьева. Они же все исчезли. А поэтому и хиты этих артистов, созданные на мои стихи, перестают "крутить" на радио и телеканалах", — высказался Резник, умело ввернув слово "исчезли" вместо "отказались поддерживать преступную власть".

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Старикашка Резник также пожаловался, что не в состоянии содержать какой-то детский театр, на котором он наверняка зарабатывал и даже обратился к спонсорам за поддержкой. Что ж, новые хиты "родить" Резник уже не может, а старые так и останутся лежать в его столе из-за его трусливой и малодушной позиции.

Напомним, ранее российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

На своей странице в Instagram, Пугачева с долей грусти и разочарования, обратилась к поету: "Ну что, мой друг, "Еще не вечер". Все помню и ещё любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь я за ТЕБЯ. С Юбилеем!" - написала она.

Отметим, что накануне Резник решил оборвать многолетнюю дружбу с Пугачевой. Так, близкие отношения Резник прекратил своей поддержкой и фанатичным одобрением войны в Украине, развязанной агрессором Россией.

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