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Стало известно о планах Пугачевой вернуться в Россию

17 мая 2022, 13:39

Певица рассказала о своих планах.

Алла Пугачева
Алла Пугачева попала в объективы журналистов/ Instagram

Российская певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, которые открыто выступили против вторжения российской армии в Украину, рассказала, когда собирается возвращаться в россию.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Звездач".

По информации канала, журналисты поймали Аллу Борисовну прямо во время прогулки с Максимом Галкиным по Израилю. Примадонна прямо ответила на вопрос журналистов: "вернется ли она в Россию?".

"А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся", — призналась Пугачева.

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Максим Галкин решил промолчать и не стал давать комментарий журналистам.

Напомним, ранее российская журналистка Ксения Ларина в YouTube-шоу "И грянул Грэм" заявила, что выступать с протестом для артистов чревато волной хейта. "Никаких авторитетов уже нет. Жду, что со дня на день будут топтать Аллу Борисовну, нашу священную корову в высоком смысле слова. Если уж Максима Галкина они затоптали, требуют лишить званий и концертов…", - заявила она.

Алла Пугачева
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